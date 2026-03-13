Sine de Anchieta com vagas de emprego nesta sexta-feira
Quem estiver interessado precisa buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h.
Quem estiver procurando emprego, pode procurar o Sine de Anchieta, nesta sexta-feira (13). As oportunidades são em diversas áreas e setores. Assim, quem estiver interessado precisa buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h.
Desse modo, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.
O sine
O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).
