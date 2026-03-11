Oportunidades

Sine de Anchieta: vagas de emprego disponíveis nesta quarta

Quem estiver interessado precisa buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h.

Foto: Freepik

Nesta quarta-feira (11), o Sine de Anchieta tem vagas disponíveis para quem está em busca de emprego. Desse modo, o órgão está com 77 oportunidades em diversas áreas e setores.

Nesse sentido, quem estiver interessado precisa buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h.

Assim, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

O sine

O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).

