Sine de Vitória: programa itinerante conecta moradores a oportunidades de trabalho
A ação busca reduzir as barreiras enfrentadas por quem procura uma vaga no mercado.
A Prefeitura de Vitória realiza, nesta quarta-feira (11), mais uma edição da ação Sine Vitória mais perto de você. Desta vez, a iniciativa chega à Praia do Suá com atendimento no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac). Assim, o objetivo é aproximar as oportunidades de emprego da população e facilitar o acesso aos serviços públicos voltados ao trabalho.
A ação busca reduzir as barreiras enfrentadas por quem procura uma vaga no mercado. Assim, a prefeitura leva o atendimento diretamente às comunidades. Dessa forma, moradores conseguem acessar serviços de emprego sem precisar se deslocar para unidades fixas.
Durante a atividade, a equipe da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) realiza cadastro no sistema do Sine. Além disso, os participantes podem atualizar dados e receber encaminhamento para vagas disponíveis. Com isso, o serviço amplia as chances de inserção profissional.
Atendimento itinerante amplia chances de contratação
O gerente de Encaminhamento ao Mercado do Sine Vitória, Antônio Carlos de Alencar Barbieri, destaca que o atendimento itinerante facilita o acesso aos serviços. De acordo com ele, muitas pessoas enfrentam dificuldades para chegar a um posto fixo.
Além disso, a ação oferece atendimento específico para jovens. Durante a atividade, os participantes recebem orientações sobre o programa Adolescente Aprendiz. O programa oferece oportunidades de primeiro emprego associadas à capacitação profissional.
Serviço – Sine Vitória mais perto de você
Praia do Suá
- Quarta-feira (11/03), das 9h às 16h
- Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac)
- Rua Vitório Nunes da Motta, 220
- Próximas edições do Sine Vitória mais perto de você
São Pedro
- Quarta-feira (25/03), das 9h às 16h
- CEU de Santo André – Rua Vinte e Três de Abril, 248
- Jucutuquara
- Terça-feira (31/03), das 9h às 16h
- Centro de Referência da Juventude (CRJ) – Avenida Vitória, 1.320
