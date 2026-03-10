Sine de Vitória: programa itinerante conecta moradores a oportunidades de trabalho

A Prefeitura de Vitória realiza, nesta quarta-feira (11), mais uma edição da ação Sine Vitória mais perto de você. Desta vez, a iniciativa chega à Praia do Suá com atendimento no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac). Assim, o objetivo é aproximar as oportunidades de emprego da população e facilitar o acesso aos serviços públicos voltados ao trabalho.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A ação busca reduzir as barreiras enfrentadas por quem procura uma vaga no mercado. Assim, a prefeitura leva o atendimento diretamente às comunidades. Dessa forma, moradores conseguem acessar serviços de emprego sem precisar se deslocar para unidades fixas.

Leia também: Terça (10) com vagas de emprego no Sine de Cachoeiro

Durante a atividade, a equipe da Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) realiza cadastro no sistema do Sine. Além disso, os participantes podem atualizar dados e receber encaminhamento para vagas disponíveis. Com isso, o serviço amplia as chances de inserção profissional.

Atendimento itinerante amplia chances de contratação

O gerente de Encaminhamento ao Mercado do Sine Vitória, Antônio Carlos de Alencar Barbieri, destaca que o atendimento itinerante facilita o acesso aos serviços. De acordo com ele, muitas pessoas enfrentam dificuldades para chegar a um posto fixo.

Além disso, a ação oferece atendimento específico para jovens. Durante a atividade, os participantes recebem orientações sobre o programa Adolescente Aprendiz. O programa oferece oportunidades de primeiro emprego associadas à capacitação profissional.

Serviço – Sine Vitória mais perto de você

Praia do Suá

Quarta-feira (11/03), das 9h às 16h

Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac)

Rua Vitório Nunes da Motta, 220

Próximas edições do Sine Vitória mais perto de você

São Pedro