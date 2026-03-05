Sorteio da Mega-Sena hoje: prêmio chega a R$ 45 milhões

A Mega-Sena realiza um novo sorteio nesta quinta-feira (5) com prêmio estimado em R$ 45 milhões. O concurso movimenta apostadores em todo o país, já que a loteria é conhecida por pagar valores milionários aos jogadores que acertam as seis dezenas sorteadas.

Entretanto, não é necessário acertar todos os números para ganhar. A Mega-Sena também premia apostas que registram quatro ou cinco acertos. Dessa forma, muitos participantes conseguem conquistar valores menores, mesmo sem atingir a faixa principal de premiação.

O modelo de jogo é simples e bastante conhecido pelos apostadores. Ainda assim, milhões de brasileiros participam dos concursos regularmente em busca do prêmio milionário.

Como jogar na Mega-Sena

Para participar do sorteio da Mega-Sena, o jogador deve escolher de seis a vinte números entre os 60 disponíveis no volante de apostas. Em seguida, o sistema registra o jogo e o apostador passa a concorrer ao prêmio do concurso.

A aposta mínima, que inclui seis números, custa R$ 6,00. Entretanto, o jogador pode marcar mais dezenas no volante. Nesse caso, o valor da aposta aumenta, mas as chances de acerto também se tornam maiores.

Além disso, a loteria oferece recursos que facilitam a participação. Um dos mais utilizados é a chamada Surpresinha. Com essa opção, o próprio sistema escolhe automaticamente os números da aposta.

Outra alternativa é a Teimosinha. Nesse formato, o jogador pode repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos. Assim, é possível participar de dois, três, quatro, seis, oito, nove ou até doze sorteios seguidos sem precisar registrar um novo jogo.

Apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas ou nos canais digitais das Loterias Caixa. Contudo, é importante ficar atento aos horários de registro para garantir a participação no concurso do dia.

Bolão da Mega-Sena amplia chances de ganhar

Muitos apostadores também recorrem ao bolão da Mega-Sena para aumentar as chances de ganhar. Nesse formato, várias pessoas se reúnem para apostar em grupo e dividir os custos das apostas.

O Bolão das Loterias Caixa permite que os participantes compartilhem as cotas do jogo. Dessa forma, o grupo amplia a quantidade de combinações registradas no concurso.

Na Mega-Sena, os bolões têm valor mínimo de R$ 18. Cada cota, por sua vez, pode custar a partir de R$ 7. Além disso, o grupo pode ser formado por no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

Os participantes podem registrar até dez apostas diferentes dentro do mesmo bolão. Todas, entretanto, devem possuir a mesma quantidade de números escolhidos.

Outra possibilidade é comprar cotas de bolões organizados diretamente pelas lotéricas. Nesses casos, pode haver uma tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.

As cotas também estão disponíveis no portal oficial das Loterias Caixa. No entanto, os apostadores precisam observar o horário limite de vendas. Os bolões digitais para sorteios realizados no mesmo dia encerram as vendas às 19h30.