Stênio Garcia alega abandono e processa as filhas em causa milionária
A ação foi iniciada em outubro de 2025 e gira em torno de um imóvel localizado em Ipanema, na zona sul da capital fluminense.
O ator Stênio Garcia está envolvido em uma disputa judicial contra as próprias filhas, Cássia Piovesan e Gaya Piovesan. A ação foi iniciada em outubro de 2025 e gira em torno de um imóvel localizado em Ipanema, na zona sul da capital fluminense.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o artista, ele possui direito de usufruto vitalício sobre o apartamento, mas afirma que as filhas estariam ocupando o local de maneira irregular e se recusando a devolver a posse.
Leia também: Morre mãe de Ney Matogrosso, dona Beita, aos 103 anos
O Estadão entrou em contato com Cássia Piovesan e Gaya Piovesan, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.
Alegações de abandono e dificuldades financeiras
No processo, Stênio também relata um cenário de fragilidade pessoal. O ator afirma que, após o fim de seu contrato com a Rede Globo, passou a enfrentar dificuldades financeiras e hoje depende exclusivamente da aposentadoria.
Além das questões patrimoniais, ele faz um desabafo mais íntimo: diz não receber apoio das filhas para despesas médicas e afirma ter sido deixado de lado no âmbito afetivo. Segundo o relato, a situação se agrava pela impossibilidade de usufruir do imóvel que considera seu por direito.
O que o ator pede na ação
Na Justiça, Stênio Garcia solicita o reconhecimento formal do seu direito de usufruto e a chamada “imissão na posse” ou seja, a retomada efetiva do apartamento, com a possibilidade de retirada das filhas do local.
O processo também inclui um pedido de indenização por perdas e danos. O ator argumenta que deixou de obter renda com o imóvel, como em um eventual aluguel, durante o período em que não teve acesso à propriedade.
O valor da causa foi estipulado em R$ 2,5 milhões.
Liminar negada e andamento do caso
Em um primeiro momento, o ator chegou a solicitar uma decisão liminar para acelerar a retomada do imóvel, mas o pedido foi negado pela Justiça.
Aos 94 anos, Stênio Garcia tem direito à tramitação prioritária do processo, conforme previsto em lei para pessoas idosas. A ação segue em andamento e deve ter novos desdobramentos nos próximos meses.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726