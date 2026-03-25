Stênio Garcia recebe alta após ser hospitalizado
Em postagem nas redes sociais, a esposa do ator publicou foto dos dois e comentou a situação.
Stênio Garcia passou por uma internação médica, mas já deixou o hospital. Em postagem nas redes sociais, a esposa do ator publicou foto dos dois e comentou a situação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na legenda da foto, Mari Saade descreveu “dias muito tensos e turbulentos”. Ela ainda afirmou: “Quem faz mal a um idoso não é um ser humano. E quem não é um ser humano, é capaz de praticar e fazer o mal a qualquer um.”
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Ao final, ainda completa: “Agora vamos ter o descanso dos justos.”
O que aconteceu?
Na legenda da publicação, fãs prestaram seu apoio ao artista. Um usuário perguntou o motivo da internação. Com poucos detalhes, Saade apenas respondeu: “O corpo somatiza e desregula, mas já está tudo bem.”
Processo contra as filhas
Stênio Garcia está movendo um processo contra suas filhas. Aos 93 anos, o ator alega abandono afetivo e material.
Em nota enviada ao Estadão, o artista afirma que Cássia e Gaya Piovesan estariam ocupando de maneira ilegal um apartamento que Garcia teria direito a usufruto vitalício. O jornal tentou contato com as filhas, mas não obteve retorno.
O processo teve início em outubro de 2025, e o valor da causa foi estipulado em R$ 2,5 milhões.
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