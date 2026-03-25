Suspeito foge e deixa drogas e munição durante ação em Guaçuí

A Polícia Militar registrou uma apreensão de drogas em Guaçuí na noite desta quarta-feira (24), no bairro São Miguel. A ação ocorreu durante patrulhamento realizado por equipes do 3º Batalhão.

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Segundo as informações, os militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita nas proximidades das ruas Carlos Spala e Ângelo Túlio. O suspeito já era conhecido no meio policial.

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Ao perceber a aproximação da viatura, o homem fugiu do local e conseguiu evitar a abordagem. No entanto, durante a fuga, ele dispensou uma sacola, que chamou a atenção dos policiais.

Em seguida, os militares recolheram o material e realizaram a verificação. Dentro da sacola, os agentes encontraram entorpecentes, munição e objetos utilizados no tráfico.

Apreensão de drogas em Guaçuí inclui cocaína, maconha e munição

Durante a análise do conteúdo, a equipe localizou 21 papelotes de cocaína e quatro buchas de maconha. Além disso, os policiais encontraram uma munição calibre .38 e uma balança de precisão.

Os agentes também apreenderam diversos pinos vazios, geralmente utilizados para o armazenamento e comercialização de drogas. Esses itens reforçam a suspeita de tráfico na região.

Apesar da apreensão, o suspeito não foi localizado até o momento. A Polícia Militar realizou buscas nas imediações, porém não conseguiu efetuar a prisão.

Posteriormente, os militares encaminharam todo o material apreendido à autoridade policial competente. A Polícia Civil ficará responsável por dar continuidade às investigações.

Enquanto isso, a apreensão de drogas em Guaçuí reforça a atuação preventiva das forças de segurança no combate ao tráfico. Além disso, destaca a importância do patrulhamento ostensivo nas áreas urbanas.

A ocorrência segue em investigação, e novas informações podem ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos policiais.