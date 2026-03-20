Tarcísio se reúne com ministros do STF e pede prisão domiciliar para Bolsonaro
Ele saiu do Supremo por volta das 20h40 desta quinta-feira (19), após uma sequência de conversas com ministros da corte. A primeira reunião foi às 16h.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reforçou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o pedido de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro (PL). O argumento foi a condição de saúde do ex-presidente, que está internado desde a última sexta-feira (13), devido a uma infecção nos pulmões.
Ele saiu do Supremo por volta das 20h40 desta quinta-feira (19), após uma sequência de conversas com ministros da corte. A primeira reunião foi às 16h.
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Ao longo da tarde e da noite desta quinta, Tarcísio se reuniu com cinco ministros do Supremo: Moraes, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Edson Fachin.
A pauta oficial dos demais encontros se concentrou nas ações que questionam a lei de privatização da Sabesp, cujo julgamento está marcado para começar amanhã no plenário virtual.
O ex-presidente foi condenado por tentativa de golpe e acabou preso. Com problemas de saúde, foi transferido da penitenciária da Papuda em Brasília para um hospital na cidade, onde segue sob acompanhamento médico.
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