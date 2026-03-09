Temporal provoca alagamentos e eleva nível de córregos em Muniz Freire

O temporal em Muniz Freire provocou alagamentos em diferentes pontos do município na tarde desta segunda-feira (9). A chuva intensa atingiu áreas urbanas e comunidades do interior.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Muniz Freire, o volume de chuva provocou elevação rápida no nível de córregos e rios que atravessam a cidade.

No Centro do município, diversas ruas ficaram alagadas após o transbordamento do córrego Varginha. O curso d’água corta parte da área urbana e recebe grande volume de água durante períodos de chuva.

Com o aumento repentino do nível do córrego, a água avançou sobre algumas vias da região central. Como resultado, moradores registraram alagamentos em diferentes ruas.

Além disso, o temporal também provocou ocorrências no distrito de Menino Jesus. A localidade fica a cerca de 15 quilômetros da sede do município.

Nesse ponto, o rio que atravessa a comunidade ultrapassou o nível considerado normal. Consequentemente, algumas áreas da localidade registraram pontos de alagamento.

Apesar da intensidade da chuva, as autoridades não registraram vítimas até o momento. Também não houve confirmação de pessoas desalojadas ou desabrigadas.

Temporal em Muniz Freire

O temporal em Muniz Freire já havia sido previsto pelas autoridades municipais. Ainda na manhã desta segunda-feira, a Prefeitura divulgou um boletim meteorológico em seus canais oficiais.

O comunicado alertava para possibilidade de chuva intensa ao longo do dia. Segundo a previsão, o volume poderia alcançar até 70 milímetros no município.

Diante desse cenário, equipes municipais passaram a acompanhar as condições climáticas. O objetivo foi monitorar áreas com histórico de alagamentos.

Após o início da chuva, a Prefeitura acionou equipes da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes. Os profissionais passaram a atuar nas regiões afetadas.

Além disso, a Defesa Civil Municipal iniciou o monitoramento das áreas atingidas. As equipes seguem em campo avaliando possíveis riscos e prestando apoio à população.

Durante o trabalho, os agentes verificam o nível dos cursos d’água e as condições das vias urbanas. Esse acompanhamento permite identificar rapidamente novas ocorrências.

Enquanto isso, a Prefeitura orienta os moradores a manter atenção durante períodos de chuva intensa. A recomendação é evitar áreas alagadas e locais próximos a cursos d’água.

Além disso, a população deve acompanhar os comunicados oficiais divulgados pelos canais da administração municipal. Essas informações ajudam a orientar medidas de segurança.

Em caso de emergência, moradores podem acionar a Defesa Civil Municipal. O atendimento ocorre por meio do telefone (28) 99882-9566.

Por fim, o registro de temporal em Muniz Freire reforça a importância do monitoramento climático e da atuação preventiva das equipes municipais. A resposta rápida das autoridades busca reduzir riscos e garantir segurança à população.