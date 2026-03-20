Terceira Literaltinha transformou a infância em Vargem Alta

A 3ª Literaltinha – Festa Literária de Vargem Alta Para Crianças mobilizou mais de 500 alunos no último dia 27. O evento ocupou o Sítio Querência, na região central do município. Escolas da rede básica do sul do Espírito Santo aderiram em massa à iniciativa. Dessa forma, as instituições transportaram os estudantes para um ambiente de imersão cultural.

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O projeto adotou o tema “Meu Vizinho Universo” nesta edição. Assim, a proposta buscou oferecer uma experiência criativa para o público de até 12 anos. O roteiro incentivou a exploração poética de galáxias e planetas. Além disso, a programação conectou ciência e literatura de maneira lúdica.

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Oficinas e criação coletiva

As atividades começaram antes da festa principal. Entre os dias 24 e 27, a organização promoveu oficinas especializadas para crianças de 6 a 10 anos. Assim, nesse contexto, a artista e pesquisadora Natalie Mirêdia liderou o “Espaço Galáctico”. Ela guiou alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE) da EEEFM Presidente Lüebke na criação de criaturas imaginárias.

Simultaneamente, a escritora e jornalista Aline Dias ministrou a oficina “Criando Mundos e Costurando Histórias”. Ela aplicou dinâmicas de escrita criativa com estudantes do 4º ano da EMEB Prosperidade. Assim, as crianças desenvolveram narrativas próprias e ampliaram o repertório literário.

Literatura e consciência social

A participação da escritora nacional Kiusam de Oliveira marcou um dos momentos mais relevantes do evento. Ela lançou a obra “O Mundo no Black Power de Tayó”. Desse modo, durante a conversa, a autora estimulou reflexões sobre autoconhecimento e conexão com o mundo. Kiusam também debateu práticas antirracistas com os pequenos de forma acessível.

Ademais, as escritoras capixabas Lilian Menenguci e Eliana Zandonade encantaram os presentes com contações de histórias. O grupo Brincariar garantiu a animação musical. Consequentemente, o ritmo e a melodia integraram-se às narrativas apresentadas no palco.

Tecnologia e imersão

Outro atrativo de destaque foi o Planetário Ártemis. A estrutura móvel conta com uma cúpula inflável e projeções em resolução 4K. O equipamento ofereceu sessões imersivas sobre Astronomia. Por meio de imagens impactantes, o público compreendeu conceitos científicos complexos de maneira interativa.

A diretora da 3ª Literaltinha, Sara Passabon, celebrou o engajamento da comunidade escolar. Dessa forma, segundo ela, a adesão massiva comprova a urgência de projetos culturais no interior capixaba. “A valorização da diversidade e a educação antirracista formam cidadãos conscientes e leitores críticos”, afirmou a gestora.

Realização e apoio

O encerramento contou com a Exposição Espaço Galáctico e uma movimentada Feirinha de Livros. A Paisagem Produções Artísticas e Culturais realizou o evento com apoio da Prefeitura de Vargem Alta. O projeto utilizou recursos do Funcultura, da Secretaria da Cultura do Espírito Santo e da Lei Aldir Blanc, via Ministério da Cultura e Governo Federal.

Com informações da assessoria de imprensa