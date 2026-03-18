Timemania: entenda como funciona a loteria e as chances de ganhar
A Timemania oferece prêmios milionários e ajuda os times de futebol. Descubra como participar e aumentar suas chances de ganhar.
A Timemania loteria é uma das mais populares do Brasil, oferecendo prêmios milionários e uma característica única: ela contribui diretamente com os clubes de futebol. Lançada em 2008, a modalidade foi criada para ajudar na arrecadação de recursos para os times, além de oferecer aos jogadores a oportunidade de ganhar grandes prêmios.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O funcionamento da Timemania é simples: o apostador escolhe 10 números entre os 80 disponíveis e um time do coração. Caso acerte os sete números sorteados, ganha o prêmio principal, que pode ultrapassar a casa dos milhões. Mas não se engane, pois mesmo sem acertar todos os números, é possível ganhar prêmios menores ao acertar 6, 5, 4 ou 3 números.
Como funciona a divisão do prêmio
A cada concurso, 46% da arrecadação é destinada aos prêmios, sendo distribuída entre os acertadores de 7, 6, 5, 4 e 3 números. Além disso, 22% são destinados ao time do coração do vencedor, o que representa uma grande ajuda para os clubes de futebol. A divisão restante é destinada a custeio e a investimentos em projetos do Ministério do Esporte.
Chances de ganhar
As chances de ganhar na Timemania variam conforme o número de acertos. Para o prêmio principal, com 7 acertos, as chances são de uma em 26 milhões. Para acertos de 6 números, a probabilidade é de uma em 1 milhão, e assim por diante. Por isso, é importante lembrar que a Timemania, como outras loterias, é um jogo de sorte.
Quando ocorre o sorteio?
Os sorteios da Timemania acontecem às terças, quintas e sábados, às 20h. Os resultados são transmitidos ao vivo e também podem ser acompanhados nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.
Como apostar?
Para participar, basta ir até uma casa lotérica ou acessar o site da Caixa Econômica Federal. O valor mínimo da aposta é de R$ 3,00, e o apostador pode escolher até 10 números. Também existe a possibilidade de realizar apostas múltiplas, aumentando as chances de ganhar, mas com o custo correspondente ao número de combinações feitas.
Se você é fã de futebol e quer tentar a sorte em um concurso que ajuda os clubes brasileiros, a Timemania é uma excelente opção. Além disso, com o prêmio acumulado, muitos apostadores têm a chance de mudar a vida e ainda contribuir com o time do coração.
Ficha técnica:
- Sorteios: Terças, quintas e sábados, às 20h
- Valor mínimo da aposta: R$ 3,00
- Prêmio principal: depende do número de acertos (7 números)
- Destinação: 46% para prêmios, 22% para clubes de futebol, e o restante para custeio de programas esportivos.
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