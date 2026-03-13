Timemania pode pagar prêmio milionário e atrai apostadores
Loteria que permite escolher o time do coração acumula prêmio e movimenta apostas em todo o país.
O prêmio da Timemania volta a atrair apostadores em todo o Brasil após novos concursos movimentarem as apostas nas casas lotéricas e plataformas digitais. A modalidade combina sorteio de números com a escolha de um time do coração.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Criada pela Caixa Econômica Federal, a Timemania reúne características diferentes de outras loterias. Além de apostar em números, o participante também escolhe um clube de futebol entre as equipes cadastradas.
Para conquistar o prêmio da Timemania, o apostador precisa acertar os sete números sorteados entre os 80 disponíveis no volante. Quanto maior o número de acertos, maiores são as chances de premiação.
Além do prêmio principal, a modalidade também distribui valores para quem acerta seis, cinco, quatro ou três números. Dessa forma, mais apostadores podem receber algum retorno.
Outro diferencial da loteria envolve o chamado “Time do Coração”. Durante a aposta, o participante escolhe um clube entre as opções disponíveis.
Caso o time selecionado seja sorteado, o apostador também recebe premiação específica. Essa característica aumenta o interesse de torcedores que acompanham as apostas.
Prêmio da Timemania
O valor do prêmio da Timemania depende diretamente da arrecadação obtida em cada concurso. Quanto maior o volume de apostas, maior tende a ser o valor acumulado.
Além disso, quando nenhum apostador acerta os sete números sorteados, o prêmio acumula automaticamente para o próximo concurso.
Esse mecanismo costuma aumentar o interesse do público, especialmente quando os valores acumulados se tornam elevados.
As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelo site oficial da Caixa. Para participar, o apostador precisa ter mais de 18 anos.
No volante da Timemania, o jogador escolhe dez números entre os 80 disponíveis. Em seguida, o sistema realiza o sorteio de sete números.
Quanto mais números sorteados coincidirem com a aposta registrada, maior será a premiação recebida.
Além disso, o sorteio também define um clube de futebol. Se o time sorteado for o mesmo escolhido pelo apostador, ele recebe o prêmio destinado ao “Time do Coração”.
Segundo a Caixa, parte da arrecadação da Timemania também ajuda financeiramente clubes de futebol brasileiros participantes da modalidade.
Por isso, muitos torcedores utilizam a loteria como uma forma de apoiar seus clubes.
Os sorteios da Timemania acontecem três vezes por semana. Após cada concurso, a Caixa divulga os números sorteados e a lista de ganhadores.
Enquanto isso, milhares de apostadores aguardam os resultados para saber se conseguiram acertar os números e garantir parte do prêmio da Timemania.
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