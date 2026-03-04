Trecho da BR 101 em Anchieta será fechado para detonação de rochas nesta quinta

A interdição da BR-101 em Anchieta ocorrerá nesta quinta-feira (5), no quilômetro 359,150. A concessionária Ecovias Capixaba bloqueará totalmente o trecho das 12h às 13h.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante o período, a empresa suspenderá o tráfego de veículos e pedestres. A medida garantirá a segurança dos usuários e das equipes envolvidas na operação.

A ação integra o cronograma das obras de duplicação da BR 101 Sul. Os trabalhos abrangem o trecho entre os quilômetros 357 e 373, no percurso entre Anchieta e Iconha.

Segundo a concessionária, o desmonte utilizará explosivos de forma controlada. As equipes seguirão critérios técnicos rigorosos e protocolos de segurança.

A estimativa aponta a retirada de aproximadamente 934,13 metros cúbicos de material rochoso. Após a detonação, as equipes avaliarão as condições da pista.

Caso necessário, a empresa implantará o sistema de Pare e Siga. O procedimento poderá ser adotado até a conclusão da limpeza total da via.

Interdição da BR 101 em Anchieta altera tráfego temporariamente

A interdição da BR 101 em Anchieta faz parte de uma etapa técnica essencial para a duplicação. Além disso, a previsão de conclusão das obras é o final de 2026.

Entretanto, a operação depende diretamente das condições climáticas. Caso haja chuva ou instabilidade, a concessionária poderá cancelar e, posteriormente, reagendar a atividade.

A empresa reforça que a medida prioriza, прежде de tudo, a segurança viária. Além disso, a interrupção temporária reduz riscos durante o uso controlado de explosivos.

Por isso, a Ecovias Capixaba orienta os motoristas a planejarem os deslocamentos com antecedência. Da mesma forma, recomenda atenção redobrada à sinalização implantada no local.

Durante o bloqueio, agentes acompanharão o trecho de forma preventiva. Assim, a concessionária pretende garantir fluidez logo após a liberação da pista.

A interdição da BR 101 em Anchieta impactará o fluxo por aproximadamente uma hora. No entanto, a empresa prevê normalização gradual do tráfego tão logo conclua os trabalhos.

Com isso, a duplicação da rodovia avança em mais uma etapa técnica. Dessa maneira, a intervenção integra o projeto de ampliação da capacidade viária no Sul do Espírito Santo.