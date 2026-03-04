Trecho da BR 101 em Anchieta será fechado para detonação de rochas nesta quinta
Interdição total no km 359,150 da BR 101 em Anchieta ocorrerá das 12h às 13h para avanço das obras de duplicação.
A interdição da BR-101 em Anchieta ocorrerá nesta quinta-feira (5), no quilômetro 359,150. A concessionária Ecovias Capixaba bloqueará totalmente o trecho das 12h às 13h.
Durante o período, a empresa suspenderá o tráfego de veículos e pedestres. A medida garantirá a segurança dos usuários e das equipes envolvidas na operação.
A ação integra o cronograma das obras de duplicação da BR 101 Sul. Os trabalhos abrangem o trecho entre os quilômetros 357 e 373, no percurso entre Anchieta e Iconha.
Segundo a concessionária, o desmonte utilizará explosivos de forma controlada. As equipes seguirão critérios técnicos rigorosos e protocolos de segurança.
A estimativa aponta a retirada de aproximadamente 934,13 metros cúbicos de material rochoso. Após a detonação, as equipes avaliarão as condições da pista.
Caso necessário, a empresa implantará o sistema de Pare e Siga. O procedimento poderá ser adotado até a conclusão da limpeza total da via.

A interdição da BR 101 em Anchieta faz parte de uma etapa técnica essencial para a duplicação. Além disso, a previsão de conclusão das obras é o final de 2026.
Entretanto, a operação depende diretamente das condições climáticas. Caso haja chuva ou instabilidade, a concessionária poderá cancelar e, posteriormente, reagendar a atividade.
A empresa reforça que a medida prioriza, прежде de tudo, a segurança viária. Além disso, a interrupção temporária reduz riscos durante o uso controlado de explosivos.
Por isso, a Ecovias Capixaba orienta os motoristas a planejarem os deslocamentos com antecedência. Da mesma forma, recomenda atenção redobrada à sinalização implantada no local.
Durante o bloqueio, agentes acompanharão o trecho de forma preventiva. Assim, a concessionária pretende garantir fluidez logo após a liberação da pista.
A interdição da BR 101 em Anchieta impactará o fluxo por aproximadamente uma hora. No entanto, a empresa prevê normalização gradual do tráfego tão logo conclua os trabalhos.
Com isso, a duplicação da rodovia avança em mais uma etapa técnica. Dessa maneira, a intervenção integra o projeto de ampliação da capacidade viária no Sul do Espírito Santo.
