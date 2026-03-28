Três apostas levam prêmio da Lotofácil; ES tem ganhadores
Os números sorteados foram: 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 e 25.
A Lotofácil voltou a premiar milhares de apostadores em todo o Brasil. No concurso 3647, realizado nesta sexta-feira (27), três apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram o prêmio principal. Cada vencedor vai receber R$ 523.457,40. Além disso, capixabas também foram sorteados, já que acertaram 14 números e garantiram premiação na segunda faixa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os números sorteados foram: 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 e 25. Como resultado, a Lotofácil não acumulou nesta edição. Portanto, o próximo sorteio segue com premiação regular e acontece já neste sábado (28).
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Ao todo, três apostas acertaram as 15 dezenas e conquistaram o prêmio máximo. Entretanto, a distribuição de valores alcançou um número ainda maior de jogadores nas faixas inferiores. Na faixa de 14 acertos, por exemplo, 351 apostas foram premiadas. Cada uma delas vai receber R$ 1.340,13, incluindo apostas feitas no Espírito Santo.
Outros premiados
Além disso, outras faixas também registraram grande volume de ganhadores. No total, 9.779 apostas acertaram 13 números e garantiram R$ 35 cada. Já na faixa de 12 acertos, 107.368 apostas receberam R$ 14. Por fim, 525.153 apostas com 11 acertos levaram R$ 7 cada.
Esse cenário mostra, sobretudo, o alcance da Lotofácil entre os brasileiros. Afinal, mesmo sem levar o prêmio principal, milhares de jogadores conseguem algum retorno. Assim, a modalidade segue como uma das mais populares do país.
Enquanto isso, o destaque vai para os capixabas premiados na faixa de 14 acertos. Embora não tenham levado o prêmio máximo, eles garantiram valores importantes. Dessa forma, o Espírito Santo segue marcando presença entre os ganhadores da loteria.
Para quem deseja tentar a sorte, o próximo sorteio já tem data marcada. As apostas podem ser feitas até o horário limite nas casas lotéricas ou pelos canais oficiais. Com isso, cresce a expectativa por novos vencedores.
Portanto, a Lotofácil mantém sua dinâmica acessível e com boas chances de premiação. E, mais uma vez, o concurso mostrou que apostar pode render resultados positivos em diferentes níveis.
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