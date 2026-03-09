Troca-troca! Secretaria de Educação de Anchieta sob novo comando

A Prefeitura de Anchieta realizou a cerimônia de posse do novo secretário municipal de Educação, Marcos Meneguelli Bissa. O evento ocorreu no auditório da Escola Terezinha Godoy.

A solenidade reuniu servidores da Secretaria de Educação, gestores da rede municipal e colaboradores da administração pública. Além disso, o encontro marcou um momento de acolhimento ao novo gestor.

Marcos Meneguelli Bissa assume o cargo no lugar da ex-secretária Shuanna Louzada. Durante a cerimônia, a equipe da secretaria prestigiou o novo secretário e reforçou o compromisso coletivo com a educação do município.

Biólogo e pós-graduado em Gestão Ambiental, Bissa construiu uma trajetória ligada à área educacional. Ao longo da carreira, ele dedicou atenção especial à educação do campo e ao desenvolvimento das comunidades rurais.

Professor da rede do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES), ele atua há 18 anos na formação de jovens. Nesse período, também contribuiu para fortalecer a pedagogia da alternância.

Além disso, o educador construiu uma relação próxima com as comunidades do interior. Dessa forma, participou de iniciativas voltadas ao desenvolvimento educacional e social de diversas famílias.

Durante 11 anos, Bissa dirigiu a Escola Família Agrícola de Olivânia. Nesse período, ele liderou avanços importantes na gestão da unidade.

Ao mesmo tempo, o trabalho desenvolvido contribuiu para melhorias na infraestrutura da escola. Também houve ampliação da qualidade do ensino oferecido aos estudantes.

Agora, à frente da Secretaria Municipal de Educação, o novo secretário assume a missão de dar continuidade às ações desenvolvidas na rede municipal.

A gestão busca fortalecer políticas educacionais que valorizem os profissionais da educação. Além disso, pretende ampliar oportunidades para os estudantes e contribuir para o desenvolvimento de Anchieta.