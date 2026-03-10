Trump ameaça atacar o Irã com mais força se o país fechar o Estreito de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta segunda-feira (9) atacar o Irã com “vinte vezes mais força” do que já foi atingido se o país “fizer algo que interrompa o fluxo de petróleo no Estreito de Ormuz”. O líder americano também prometeu destruir alvos que “tornarão virtualmente impossível para o Irã se reconstruir, como Nação, novamente”.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Sociedade do Crescente Vermelho afirma que operação EUA-Israel matou 787 pessoas

“Morte, Fogo e Fúria reinarão sobre eles”, disse Trump, em publicação na rede Truth Social. O presidente americano afirmou ainda que a nova ameaça ao regime iraniano é “um presente dos Estados Unidos da América para a China e todas aquelas Nações que usam intensamente o Estreito de Ormuz”.