Ufes desenvolve emulsão com óleos de orégano e tomilho contra mastite bovina

A formulação foi premiada pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e resultou em pedido de proteção intelectual.

Foto: Divulgação

Pesquisadoras da Universidade Federal do Espírito Santo desenvolveram uma emulsão contra mastite bovina à base de poloxâmero e óleos essenciais de orégano e tomilho. A formulação foi premiada pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e resultou em pedido de proteção intelectual.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/agronegocio/ufes-desenvolve-emulsao-com-oleos-de-oregano-e-tomilho-contra-mastite-bovina/

