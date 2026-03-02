Ufes desenvolve emulsão com óleos de orégano e tomilho contra mastite bovina
A formulação foi premiada pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e resultou em pedido de proteção intelectual.
Pesquisadoras da Universidade Federal do Espírito Santo desenvolveram uma emulsão contra mastite bovina à base de poloxâmero e óleos essenciais de orégano e tomilho. A formulação foi premiada pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e resultou em pedido de proteção intelectual.
