Política Regional

Vice-prefeito deixa Secretaria de Educação e mira eleições de 2026

Juninho deixou a pasta cerca de dois meses após assumir a gestão da Educação. A saída ocorre em cumprimento às regras eleitorais de descompatibilização

Foto: Divulgação/PMCI

As movimentações políticas em Cachoeiro de Itapemirim começam a ganhar ritmo com a aproximação das eleições de 2026. Nesse cenário, lideranças locais já ajustam estratégias, redefinem funções e ampliam articulações.

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Na última terça-feira (24), o vice-prefeito José Carlos Corrêa Cardoso (Novo), pediu exoneração do cargo de secretário municipal de Educação, sinalizando uma nova fase em sua trajetória política.

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Juninho deixou a pasta cerca de dois meses após assumir a gestão da Educação. A saída ocorre em cumprimento às regras eleitorais de descompatibilização, o que permite sua participação no próximo pleito. Com isso, ele passa a concentrar esforços na construção de alianças e no fortalecimento de seu nome para a disputa.

Mudança na Educação de Cachoeiro

Enquanto isso, a administração municipal promove ajustes internos. Aretuza de Almeida Lima assume interinamente a Secretaria de Educação, garantindo a continuidade das atividades na área. Além disso, a mudança reforça o movimento natural de reorganização política que costuma anteceder períodos eleitorais.

Apesar da exoneração, Juninho permanece no cargo de vice-prefeito. No entanto, a tendência é que ele intensifique sua presença nos bastidores e nas articulações políticas nos próximos meses, acompanhando de perto o cenário eleitoral que começa a se desenhar no município.

Com informações da assessoria de comunicação.

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Com mais de 23 anos de experiência na área, e passagens por diversos veículos de comunicação do Estado, atua no portal AQUINOTICIAS.COM desde 2021, e está em sua segunda passagem pelo veículo, somando mais de 11 anos de empresa. Formada em História e pós-graduada em Jornalismo Político, atuou também em assessoria de imprensa por mais de 15 anos, além de passagem por emissoras de rádio, TV e revistas em Cachoeiro de Itapemirim.

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