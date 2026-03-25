Vice-prefeito deixa Secretaria de Educação e mira eleições de 2026
Juninho deixou a pasta cerca de dois meses após assumir a gestão da Educação. A saída ocorre em cumprimento às regras eleitorais de descompatibilização
As movimentações políticas em Cachoeiro de Itapemirim começam a ganhar ritmo com a aproximação das eleições de 2026. Nesse cenário, lideranças locais já ajustam estratégias, redefinem funções e ampliam articulações.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na última terça-feira (24), o vice-prefeito José Carlos Corrêa Cardoso (Novo), pediu exoneração do cargo de secretário municipal de Educação, sinalizando uma nova fase em sua trajetória política.
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Juninho deixou a pasta cerca de dois meses após assumir a gestão da Educação. A saída ocorre em cumprimento às regras eleitorais de descompatibilização, o que permite sua participação no próximo pleito. Com isso, ele passa a concentrar esforços na construção de alianças e no fortalecimento de seu nome para a disputa.
Mudança na Educação de Cachoeiro
Enquanto isso, a administração municipal promove ajustes internos. Aretuza de Almeida Lima assume interinamente a Secretaria de Educação, garantindo a continuidade das atividades na área. Além disso, a mudança reforça o movimento natural de reorganização política que costuma anteceder períodos eleitorais.
Apesar da exoneração, Juninho permanece no cargo de vice-prefeito. No entanto, a tendência é que ele intensifique sua presença nos bastidores e nas articulações políticas nos próximos meses, acompanhando de perto o cenário eleitoral que começa a se desenhar no município.
Com informações da assessoria de comunicação.
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