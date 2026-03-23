Vila Velha abre 200 vagas gratuitas de hidroginástica no mar

A Prefeitura de Vila Velha expande o acesso a atividades físicas gratuitas na cidade. Atualmente, a administração municipal disponibiliza 200 novas vagas para aulas de hidroginástica diretamente no mar. A iniciativa contempla moradores com idade a partir de 18 anos e visa fortalecer o bem-estar da população capixaba.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Novas oportunidades em Ponta da Fruta e Praia da Costa

Um novo núcleo esportivo inicia as atividades na Praia Rasa, localizada em Ponta da Fruta. Este polo oferece 100 vagas exclusivas para os interessados. As aulas ocorrem às segundas, quartas e sextas-feiras, no período das 8h às 9h. Dessa forma, os participantes exercitam o corpo em contato direto com a natureza marinha.

Leia também: Cachoeiro: como emitir boleto do IPTU 2026 e garantir 10% de desconto

Nesse sentido, o núcleo da Praia da Costa também disponibiliza outras 100 vagas para novos alunos. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, ocupando o trecho da Curva da Sereia, logo em frente ao Portal da Praia da Costa. Neste local, as turmas se dividem em horários que se estendem das 7h às 10h.

Saiba como realizar a sua inscrição

O interessado em garantir uma vaga deve comparecer ao local escolhido no dia e horário da aula. No momento da abordagem, o cidadão preenche a ficha de inscrição obrigatória. Além disso, o candidato precisa apresentar cópias de documentos oficiais e um atestado médico que autorize a prática de exercícios físicos.

Caso surjam dúvidas sobre o processo, a equipe técnica da Secretaria de Esporte e Lazer presta atendimento de segunda a sexta-feira. O serviço funciona das 8h às 18h através dos telefones (27) 3149-7430 e 3149-7286.

Benefícios do projeto Vila Ativa

Esta ação compõe o cronograma do projeto Vila Ativa. O programa busca elevar a qualidade de vida dos moradores através do incentivo ao esporte. A hidroginástica no mar, especificamente, combina o esforço físico com o ambiente terapêutico das águas. Como resultado, a prática contribui significativamente para o equilíbrio físico e emocional dos alunos.

Serviço