Vitória: ainda há inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional
As vagas abertas incluem dois cursos da Oficina Digital para Prevenção a Golpes Cibernéticos, direcionados a mulheres com 60 anos ou mais.
A Prefeitura de Vitória segue com a oferta de cursos gratuitos de qualificação profissional, proporcionando novas oportunidades para moradores e trabalhadores da capital. Assim, com início previsto para as próximas semanas, ainda há vagas disponíveis em diversos cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Essas iniciativas buscam promover a inclusão produtiva, ampliar a autonomia dos participantes e aumentar suas chances de inserção no mercado de trabalho. Desse modo, o objetivo é fortalecer a capacidade profissional da população, contribuindo para o desenvolvimento da cidade e a geração de renda.
Cursos em destaque
As vagas abertas incluem dois cursos da Oficina Digital para Prevenção a Golpes Cibernéticos, direcionados a mulheres com 60 anos ou mais, residentes ou trabalhadoras de Vitória, que já são alfabetizadas. O curso visa ensinar práticas de segurança online, identificar golpes virtuais e garantir o uso consciente das ferramentas digitais. Desse modo, a formação tem como foco promover mais proteção e autonomia no ambiente virtual.
Além disso, há vagas para o curso de Conferente de Carga e Descarga, realizado em parceria com o Senai-ES, dentro do programa Qualifica Indústria. A formação prepara os participantes para atuar no setor logístico e industrial, especialmente nas áreas de conferência e controle de cargas. Assim, ao final, o curso visa aumentar as chances de inserção em um mercado de trabalho crescente e fundamental para a economia da cidade.
Inscrições e informações
A plataforma Vix Cursos permite que os interessados se inscrevam diretamente para esses cursos. Para os cursos já divulgados, os interessados ainda podem se inscrever, mas como suplentes. Isso ocorre porque a efetivação da matrícula depende da confirmação de participação dos candidatos inicialmente selecionados, permitindo que novos inscritos sejam chamados, caso haja vagas.
