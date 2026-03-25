Vitória: inscrições para o concurso fotográfico terminam nesta sexta
Fotógrafos amadores a partir de 12 anos podem participar da seleção.
Interessados em participar do Concurso Fotográfico Ecos Culturais do Convento devem agilizar o cadastro. Assim, o prazo para o envio das imagens encerra nesta sexta-feira (27). Nesse sentido, fotógrafos amadores a partir de 12 anos podem participar da seleção.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O formulário de inscrição está disponível neste link. Desse modo, a iniciativa busca valorizar os registros visuais do entorno do Convento da Penha.
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Meio Ambiente e Cultura
A Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha integra a agenda oficial do evento “Ecos do Convento”. A programação ocorre entre os dias 9 e 11 de abril. Nesse sentido, o Parque Urbano Duque de Caxias, no Centro, sediará o encontro com entrada gratuita.
O projeto promove debates sobre natureza, fé e cultura. Além disso, a prefeitura apresentará ações sustentáveis desenvolvidas no município.
Diálogo com a comunidade
A secretária municipal de Meio Ambiente, Isabela Igreja, conduzirá a abertura do evento. Ela detalhará os projetos e as metas alcançadas pela pasta nos últimos anos. Segundo a secretária, o convite amplia a conexão com os moradores.
“Queremos incentivar a construção de uma cidade sustentável”, afirmou Isabela Igreja. Ela ressaltou que a educação ambiental precisa de participação popular ativa.
Posteriormente, um educador ambiental da equipe municipal enriquecerá as rodas de conversa. O profissional compartilhará experiências práticas realizadas em escolas e comunidades locais.
Atividades diversificadas
O público também poderá conferir exposições e lançamentos audiovisuais. O evento conecta a preservação ambiental ao cenário cultural da cidade. Durante três dias, os visitantes participarão de reflexões sobre a relação entre a sociedade e o ecossistema.
Serviço
Evento: Ecos do Convento
- Data: 9 a 11 de abril
- Horário: 10h às 16h
- Local: Auditório do Parque Urbano Duque de Caxias, Centro de Vila Velha
- Custo: Gratuito
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