Vitória: inscrições para o concurso fotográfico terminam nesta sexta

Interessados em participar do Concurso Fotográfico Ecos Culturais do Convento devem agilizar o cadastro. Assim, o prazo para o envio das imagens encerra nesta sexta-feira (27). Nesse sentido, fotógrafos amadores a partir de 12 anos podem participar da seleção.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O formulário de inscrição está disponível neste link. Desse modo, a iniciativa busca valorizar os registros visuais do entorno do Convento da Penha.

Leia também: ES: cursos gratuitos de música abrem mais de 400 vagas

Meio Ambiente e Cultura

A Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha integra a agenda oficial do evento “Ecos do Convento”. A programação ocorre entre os dias 9 e 11 de abril. Nesse sentido, o Parque Urbano Duque de Caxias, no Centro, sediará o encontro com entrada gratuita.

O projeto promove debates sobre natureza, fé e cultura. Além disso, a prefeitura apresentará ações sustentáveis desenvolvidas no município.

Diálogo com a comunidade

A secretária municipal de Meio Ambiente, Isabela Igreja, conduzirá a abertura do evento. Ela detalhará os projetos e as metas alcançadas pela pasta nos últimos anos. Segundo a secretária, o convite amplia a conexão com os moradores.

“Queremos incentivar a construção de uma cidade sustentável”, afirmou Isabela Igreja. Ela ressaltou que a educação ambiental precisa de participação popular ativa.

Posteriormente, um educador ambiental da equipe municipal enriquecerá as rodas de conversa. O profissional compartilhará experiências práticas realizadas em escolas e comunidades locais.

Atividades diversificadas

O público também poderá conferir exposições e lançamentos audiovisuais. O evento conecta a preservação ambiental ao cenário cultural da cidade. Durante três dias, os visitantes participarão de reflexões sobre a relação entre a sociedade e o ecossistema.

Serviço

Evento: Ecos do Convento