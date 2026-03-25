Cultura

Vitória: inscrições para o concurso fotográfico terminam nesta sexta

Fotógrafos amadores a partir de 12 anos podem participar da seleção.

Concurso Fotográfico Ecos do Convento
Foto: Convento da Penha | rede social

Interessados em participar do Concurso Fotográfico Ecos Culturais do Convento devem agilizar o cadastro. Assim, o prazo para o envio das imagens encerra nesta sexta-feira (27). Nesse sentido, fotógrafos amadores a partir de 12 anos podem participar da seleção.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O formulário de inscrição está disponível neste link. Desse modo, a iniciativa busca valorizar os registros visuais do entorno do Convento da Penha.

Leia também: ES: cursos gratuitos de música abrem mais de 400 vagas

Meio Ambiente e Cultura

A Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha integra a agenda oficial do evento “Ecos do Convento”. A programação ocorre entre os dias 9 e 11 de abril. Nesse sentido, o Parque Urbano Duque de Caxias, no Centro, sediará o encontro com entrada gratuita.

O projeto promove debates sobre natureza, fé e cultura. Além disso, a prefeitura apresentará ações sustentáveis desenvolvidas no município.

Diálogo com a comunidade

A secretária municipal de Meio Ambiente, Isabela Igreja, conduzirá a abertura do evento. Ela detalhará os projetos e as metas alcançadas pela pasta nos últimos anos. Segundo a secretária, o convite amplia a conexão com os moradores.

“Queremos incentivar a construção de uma cidade sustentável”, afirmou Isabela Igreja. Ela ressaltou que a educação ambiental precisa de participação popular ativa.

Posteriormente, um educador ambiental da equipe municipal enriquecerá as rodas de conversa. O profissional compartilhará experiências práticas realizadas em escolas e comunidades locais.

Atividades diversificadas

O público também poderá conferir exposições e lançamentos audiovisuais. O evento conecta a preservação ambiental ao cenário cultural da cidade. Durante três dias, os visitantes participarão de reflexões sobre a relação entre a sociedade e o ecossistema.

Serviço

Evento: Ecos do Convento

  • Data: 9 a 11 de abril
  • Horário: 10h às 16h
  • Local: Auditório do Parque Urbano Duque de Caxias, Centro de Vila Velha
  • Custo: Gratuito

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

Assuntos:

ConcursoConvento da PenhaFotografia

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por