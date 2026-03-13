Cidades

Vitória sedia evento sobre inovação e tecnologia

Evento gratuito acontece nos dias 18 e 19 de março no IFES e reúne especialistas, estudantes e empreendedores.

Cidade Expo Inovadora
Foto: Freepik

O evento Inova ES em Vitória reunirá especialistas, estudantes, empreendedores e representantes do ecossistema de inovação capixaba nos dias 18 e 19 de março de 2026. Portanto, a programação ocorrerá no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – Campus Vitória e terá entrada gratuita.

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A iniciativa conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). Dessa forma, durante dois dias, o encontro promoverá atividades voltadas à inovação, tecnologia, empreendedorismo e networking.

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Além disso, a programação incluirá uma feira de expositores voltada à apresentação de soluções inovadoras e à criação de conexões entre empresas, instituições e participantes. Assim, o espaço também contará com praça de alimentação, onde ocorrerão painéis de negócios, apresentações culturais e atrações musicais.

Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas participará da programação com uma palestra durante o evento. Segundo ele, iniciativas como o Inova ES aproximam conhecimento, tecnologia e oportunidades de desenvolvimento no Estado.

Inovação Capixaba

De acordo com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, contudo, o evento contribui para fortalecer o ecossistema de inovação capixaba. Conforme destacou, a proposta é estimular conexões entre estudantes, pesquisadores, empreendedores e investidores.

Além da participação institucional, a Secti apresentará diversos programas desenvolvidos na área de inovação e formação profissional. Dessa forma, entre eles estão os programas de aceleração de startups Sementes e Seedes, além de iniciativas como ES+Inteligente, UNAC, Pré-Enem e Formação Avançada.

A programação também incluirá a apresentação de projetos desenvolvidos em centros estaduais de educação técnica. Entre eles estão Ceet Vasco Coutinho + Incubadora Insight, Ceet Talmo Luiz + Incubadora Prósperas, Ceet Giuseppe Altoé + Incubadora Germinare e Ceet Emílio Nemer + Incubadora Growup.

Além dessas iniciativas, o evento também divulgará projetos como Lacar – CPID, Neades – CPID e Qualificar ES.

Durante os dois dias, os participantes poderão acompanhar palestras com especialistas, atividades voltadas ao empreendedorismo e apresentações culturais. Além disso, o público terá acesso aos estandes da feira para conhecer projetos e ampliar conexões com empresas e instituições.

Assim, o evento também contará com transmissão ao vivo pelo YouTube, o que permitirá acompanhar palestras, entrevistas e atividades do palco principal pela internet.

Programação

18 de março (quarta-feira)

  • 08h – Abertura da feira
  • 09h – Apresentação cultural
  • 10h – Abertura oficial com autoridades
  • 10h30 – Palestra com Jackson Galvani, consultor, presidente do HDI-ES, criador da ExpoTI e colunista de inovação do Jornal Folha Vitória
  • 11h30 – Intervalo
  • 13h – Apresentação cultural
  • 14h – Palestra com Pablo Lira, diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves
  • 15h – Demoday final das startups do SEEDES
  • 16h – Encerramento

19 de março (quinta-feira)

  • 08h – Abertura da feira
  • 09h – Apresentação cultural
  • 09h30 – Palestra com Rodrigo Varejão, professor do IFES e diretor-geral da FAPES
  • 10h30 – Palestra com Bruno Lamas, secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional
  • 11h30 – Intervalo
  • 13h – Apresentação cultural
  • 14h – Palestra com Gilberto Sudré, comentarista de tecnologia da TV Gazeta/CBN
  • 15h – Palestra com João Venturini, diretor de Desenvolvimento das Empresas Juniores da Federação das Empresas Juniores do Espírito Santo, e Luiza Soyka, presidente da Federação Capixaba das Empresas Juniores
  • Tema: Impacto das Empresas Juniores na sociedade capixaba e apoio da FAPES
  • 16h – Encerramento

Informações

  • Evento: Inova ES – Vitória
  • Data: 18 e 19 de março de 2026
  • Local: IFES – Campus Vitória
  • Programação: feira de inovação, palestras, painéis de negócios, apresentações culturais e networking
  • Entrada: gratuita

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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