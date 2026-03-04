Você viu quem ganhou na Mega-Sena? Bilhete solitário leva prêmio gigantesco
O vencedor receberá exatamente R$ 158.039.482,14.
Uma única aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena concurso 2979 e garantiu um prêmio milionário. O sorteio ocorreu na noite de terça-feira (3) e consagrou um apostador da cidade de Eusébio, no Ceará, como o mais novo milionário do país. O vencedor receberá exatamente R$ 158.039.482,14.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, o sorteio também premiou milhares de outros jogadores em diferentes faixas. A Caixa Econômica Federal registrou dezenas de apostas vencedoras com cinco e quatro números, ampliando o número de ganhadores nesta edição do concurso. Os números sorteados foram: 18, 27, 37, 43, 47 e 53.
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Enquanto isso, o resultado confirmou que o prêmio principal não acumulou após o sorteio. Como consequência, o próximo concurso da Mega-Sena deve oferecer uma premiação estimada em R$ 45 milhões para quem acertar as seis dezenas.
Premiação da Mega-Sena concurso 2979
De acordo com os dados divulgados após o sorteio, apenas uma aposta conseguiu acertar todos os números sorteados. Portanto, o prêmio principal ficou integralmente com o jogador do Ceará.
Além do grande vencedor, outras apostas também garantiram valores significativos. Ao todo, 128 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 38.728,95.
Por outro lado, milhares de jogadores também conquistaram premiações menores. No total, 7.902 apostas acertaram quatro números e cada uma terá direito a R$ 1.034,09.
Com isso, o concurso 2979 distribuiu prêmios para milhares de participantes em todo o país.
Como funciona a Mega-Sena
A Mega-Sena concurso 2979 segue o mesmo formato tradicional da principal loteria do Brasil. Para participar, o apostador escolhe entre 6 e 20 números dentre os 60 disponíveis no volante.
Quem acerta as seis dezenas leva o prêmio principal, que geralmente alcança valores milionários. Contudo, a loteria também premia quem acerta quatro ou cinco números sorteados.
Além disso, o sistema oferece modalidades que facilitam a aposta. Uma delas é a Surpresinha, que permite ao sistema escolher os números automaticamente.
Outra opção é a Teimosinha, indicada para quem prefere jogar com os mesmos números por vários concursos consecutivos. Nesse caso, o apostador pode repetir a aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou até 12 concursos seguidos.
Enquanto isso, os sorteios continuam atraindo milhões de brasileiros em busca do prêmio máximo. Afinal, a cada novo concurso, cresce a expectativa de que outra aposta transforme um jogador comum em milionário.
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