A ascensão internacional de Fernando Henrique Mello e a valorização do profissional multifuncional no exigente mercado britânico

O setor da construção civil global passa por uma crise de escassez de mão de obra qualificada. Em mercados de alta demanda e rigor regulatório, como o Reino Unido e os Estados Unidos, a figura do operário setorizado cede espaço para o multi-skilled tradesperson — o profissional multifuncional capaz de integrar diversas etapas do processo construtivo com precisão. É nessa categoria de alta versatilidade que o brasileiro Fernando Henrique Mello estabeleceu sua atuação internacional, unindo experiência em logística operacional a certificações técnicas em carpintaria e sistemas de drywall.

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A base de sua visão sistêmica sobre obras foi construída no Brasil. A partir de 2019, Mello atuou na Concresil Concreto e Areia Ltda., onde acompanhou de perto a transição da empresa da extração de areia para o setor de concreto usinado. Nessa operação, além do suporte administrativo e logístico, ele atuou no controle de qualidade do concreto, monitorando o rompimento de corpos de prova para assegurar a conformidade do material com os padrões técnicos da engenharia civil. Essa vivência proporcionou uma compreensão profunda sobre a fundação de qualquer projeto construtivo: a integridade dos materiais.

Em maio de 2023, Fernando transferiu essa capacidade analítica para a Europa, ingressando na Solid Brick Solutions LTD, em Londres. Inserido no exigente mercado imobiliário britânico, ele direcionou sua atuação para o acabamento de alto padrão, especializando-se em carpintaria estrutural e montagem de sistemas construtivos a seco (drywall). A leitura minuciosa de projetos técnicos e o uso de ferramentas de medição e corte de precisão permitiram-lhe atuar na montagem de estruturas sob medida, instalação de architraves, rodapés e cozinhas completas.

O diferencial competitivo de sua atuação em Londres, contudo, reside na capacidade de integrar disciplinas complementares. Além da carpintaria certificada, Fernando executa preparações de pintura com aplicação de base coat e top coat, instalações de pisos laminados (sistema click), e oferece suporte direto em instalações elétricas básicas e hidráulicas (plumbing), compatibilizando essas redes com a estrutura do drywall. Operando sob os estritos protocolos de Health & Safety (Saúde e Segurança) do Reino Unido, Mello consolida-se como um profissional adaptável e altamente produtivo, características indispensáveis para a otimização de canteiros de obras nas principais metrópoles globais.