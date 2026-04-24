Acidente na 262 causa lentidão entre Marechal e Domingos Martins
Acidente na BR-262, em Manaim, provoca lentidão no trânsito e exige atenção redobrada de motoristas no trecho.
Um acidente registrado no fim da tarde desta quinta-feira (23) chamou a atenção de quem passava pela BR-262, na região de Manaim, entre Marechal Floriano e Domingos Martins.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Até o momento, não há detalhes sobre como a colisão aconteceu nem informações sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas.
No entanto, o trânsito ficou mais lento no trecho, o que exigiu atenção redobrada dos motoristas que seguiam pela rodovia.
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