Acidente na 262 causa lentidão entre Marechal e Domingos Martins

Um acidente registrado no fim da tarde desta quinta-feira (23) chamou a atenção de quem passava pela BR-262, na região de Manaim, entre Marechal Floriano e Domingos Martins.

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Até o momento, não há detalhes sobre como a colisão aconteceu nem informações sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas.

No entanto, o trânsito ficou mais lento no trecho, o que exigiu atenção redobrada dos motoristas que seguiam pela rodovia.