Segurança

Acidente na 262 causa lentidão entre Marechal e Domingos Martins

Acidente na BR-262, em Manaim, provoca lentidão no trânsito e exige atenção redobrada de motoristas no trecho.

Foto: Divulgação

Um acidente registrado no fim da tarde desta quinta-feira (23) chamou a atenção de quem passava pela BR-262, na região de Manaim, entre Marechal Floriano e Domingos Martins.

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Até o momento, não há detalhes sobre como a colisão aconteceu nem informações sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas.

No entanto, o trânsito ficou mais lento no trecho, o que exigiu atenção redobrada dos motoristas que seguiam pela rodovia.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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