Acidente na BR 101 deixa dois feridos em Iconha

Uma colisão envolvendo dois automóveis foi registrada por volta das 5h desta sexta-feira (24), no km 382 da BR 101, em Iconha.

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De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas sofreram ferimentos leves. Elas receberam os primeiros atendimentos ainda no local da ocorrência.

Em seguida, equipes da concessionária Eco realizaram o socorro e encaminharam as vítimas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.