Acidente na BR 101 deixa dois feridos em Iconha
Colisão entre dois carros no km 382 deixa duas pessoas feridas e provoca atendimento da Eco em Cachoeiro.
Uma colisão envolvendo dois automóveis foi registrada por volta das 5h desta sexta-feira (24), no km 382 da BR 101, em Iconha.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas sofreram ferimentos leves. Elas receberam os primeiros atendimentos ainda no local da ocorrência.
Em seguida, equipes da concessionária Eco realizaram o socorro e encaminharam as vítimas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.
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