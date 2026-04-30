Acordo Mercosul-UE abre nova rota para o agro e a logística capixaba
A aplicação provisória foi confirmada pelo governo brasileiro e pela Comissão Europeia, após a conclusão dos trâmites internos e a troca formal de notificações entre as partes.
A entrada em vigor do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, a partir desta sexta-feira (1º), abre um novo cenário para o agronegócio brasileiro, com impactos diretos sobre exportações, importações, logística e exigências de mercado. A aplicação provisória foi confirmada pelo governo brasileiro e pela Comissão Europeia, após a conclusão dos trâmites internos e a troca formal de notificações entre as partes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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