Ana Castela vai às redes para negar aposentadoria: 'não tem como'

Depois de especulações sobre uma possível aposentadoria, Ana Castela usou as redes sociais para negar o encerramento da carreira. Em vídeos postados no stories do Instagram, a cantora afirmou que a música se tornou “parte importante” de sua vida, mas revelou o desejo de, em dois anos, fazer uma curta pausa para se dedicar a objetivos pessoais.

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“Pra quem tá preocupado se eu vou parar ou não com a música daqui a dois anos, eu não vou, gente. Não tem como, hoje pra mim praticamente isso virou impossível, porque a música se tornou uma paixão muito grande na minha vida. Mas daqui a dois anos, eu quero pelo menos tirar três meses para ficar tranquila, pra ir viajar, pra ficar na fazenda com o meu pai”, revelou.

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“No futuro, querendo ou não, a gente vai diminuindo os shows, a gente vai diminuindo os trabalhos”, seguiu Ana Castela. “Só que eu tô só há cinco anos nesse mundo da música, então eu tenho muita coisa pra fazer ainda pela frente, entendeu?”

A cantora reforçou que, quando diz que vai se aposentar, não passa de uma brincadeira. “Eu brinco mesmo. Mas daqui a dois anos, eu quero parar três meses e ficar com o meu pai na fazenda. Eu quero que o meu pai me ensine, porque, meu, eu quero realmente ser fazendeira igual o meu pai é.”

A artista ainda usou o momento para provocar quem “ficou feliz” com a notícia de sua aposentadoria. “Pode voltar a ficar triste, porque a Ana Castela não vai parar. Vai ficar aqui gravando música, fazendo show, entendeu? E trabalhando muito.”

A possibilidade de aposentadoria foi levantada após participação de Castela no Altas Horas, da Rede Globo, no último sábado (25). No programa, ela afirmou que pararia em dois anos para se dedicar à fazenda com o pai.

Revelação da música sertaneja, Ana Castela acumula sucessos nos últimos anos, como Era Sol que Me Faltava, Todo Mundo Menos Eu e Ilusão de Ótica. O disco de estúdio mais recente da Boiadeira é Lets Go Rodeo, de 2025. A cantora também lançou, em 2026, Herança Boiadeira Rodeio, gravação ao vivo que conta com participações de Zezé Di Camargo & Luciano, Sérgio Reis e Sula Miranda.