André Janones e Lindbergh xingam Flávio Bolsonaro; veja vídeo

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi alvo de críticas e xingamentos por parte dos deputados Lindbergh Farias (PT-RJ), vice-líder do governo na Câmara, e André Janones (Rede-MG).

Um vídeo com as declarações foi publicado nesta quinta-feira (9). Nas imagens, os parlamentares fazem uma série de ataques ao senador, afirmando que a gravação é uma resposta a declarações anteriores de Flávio.

Na quarta-feira (8), o senador declarou ao portal Metrópoles que pretende processar os dois deputados por supostos ataques feitos nas redes sociais. Na ocasião, ele afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria escalado um “time” para atacá-lo com o que classificou como “narrativas falsas”.

No vídeo, Lindbergh ironiza a acusação ao dizer que circula nas redes sociais a informação de que eles fariam parte desse suposto grupo. Em seguida, Janones adota um tom mais agressivo e afirma que as críticas ainda seriam apenas o começo.

Durante a gravação, os parlamentares também mencionam suspeitas já divulgadas anteriormente envolvendo o nome de Flávio Bolsonaro, incluindo supostas ligações com milícias e a aquisição de imóveis em dinheiro vivo. As declarações são feitas em tom de questionamento, sem apresentação de novas provas no vídeo.

Ao final, Lindbergh Farias e André Janones afirmam que não se sentem intimidados diante da possibilidade de serem acionados judicialmente. Janones ainda faz referência a um episódio antigo em que Flávio Bolsonaro passou mal durante um debate televisivo, sugerindo que ele estaria fragilizado diante das críticas.