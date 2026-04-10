André Janones e Lindbergh xingam Flávio Bolsonaro; veja vídeo
Janones adota um tom mais agressivo e afirma que as críticas ainda seriam apenas o começo.
O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi alvo de críticas e xingamentos por parte dos deputados Lindbergh Farias (PT-RJ), vice-líder do governo na Câmara, e André Janones (Rede-MG).
Um vídeo com as declarações foi publicado nesta quinta-feira (9). Nas imagens, os parlamentares fazem uma série de ataques ao senador, afirmando que a gravação é uma resposta a declarações anteriores de Flávio.
Na quarta-feira (8), o senador declarou ao portal Metrópoles que pretende processar os dois deputados por supostos ataques feitos nas redes sociais. Na ocasião, ele afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria escalado um “time” para atacá-lo com o que classificou como “narrativas falsas”.
No vídeo, Lindbergh ironiza a acusação ao dizer que circula nas redes sociais a informação de que eles fariam parte desse suposto grupo. Em seguida, Janones adota um tom mais agressivo e afirma que as críticas ainda seriam apenas o começo.
Durante a gravação, os parlamentares também mencionam suspeitas já divulgadas anteriormente envolvendo o nome de Flávio Bolsonaro, incluindo supostas ligações com milícias e a aquisição de imóveis em dinheiro vivo. As declarações são feitas em tom de questionamento, sem apresentação de novas provas no vídeo.
Ao final, Lindbergh Farias e André Janones afirmam que não se sentem intimidados diante da possibilidade de serem acionados judicialmente. Janones ainda faz referência a um episódio antigo em que Flávio Bolsonaro passou mal durante um debate televisivo, sugerindo que ele estaria fragilizado diante das críticas.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726