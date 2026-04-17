Apostas do Sul do ES faturam na Lotofácil; confira valores

O sorteio da Lotofácil realizado no dia 16 de abril de 2026 premiou diversas apostas do Espírito Santo. Apostadores de várias cidades acertaram 14 números e garantiram valores em dinheiro.

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Em Cachoeiro de Itapemirim, uma aposta feita em canais eletrônicos registrou 14 acertos. Como resultado, o jogador recebeu R$ 3.683,84. Além disso, o jogo foi do tipo simples e realizado de forma digital.

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Na sequência, Marataízes também teve ganhador. A aposta digital acertou 14 números e faturou R$ 1.841,92. Da mesma forma, o jogo foi simples.

Além disso, Vargem Alta entrou na lista de premiados. Nesse caso, a aposta digital, com 14 acertos, também garantiu R$ 1.841,92. Vale destacar que esse jogo contou com participação em bolão.

Enquanto isso, Vila Velha registrou mais de um ganhador. Ao todo, apostas digitais acertaram 14 números e receberam R$ 1.841,92 cada. Dessa maneira, o município se destacou entre os premiados.

Por outro lado, Nova Venécia também apareceu entre os contemplados. A aposta foi realizada em uma lotérica física e rendeu R$ 1.841,92 com 14 acertos.

Além disso, Cariacica completou a lista de cidades premiadas. A aposta digital acertou 14 números e garantiu o mesmo valor de R$ 1.841,92.

Dessa forma, o sorteio distribuiu prêmios em diferentes regiões do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, as apostas ocorreram tanto em canais eletrônicos quanto em unidades físicas.