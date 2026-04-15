Atriz Erika Januza é internada no Rio
Segundo informações da equipe da atriz, ela foi diagnosticada com uma infecção renal e segue em observação para acompanhamento do tratamento.
A atriz Erika Januza foi internada no Rio de Janeiro após apresentar um quadro de mal-estar. A artista deu entrada no hospital ainda na noite de segunda-feira (13), e permanece sob cuidados médicos nesta quarta-feira (15).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo informações da equipe da atriz, ela foi diagnosticada com uma infecção renal e segue em observação para acompanhamento do tratamento. Apesar do susto, o quadro não é considerado grave.
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Diagnóstico e estado de saúde
De acordo com a assessoria de imprensa, Erika está internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, onde recebe medicação e monitoramento clínico.
A equipe reforçou que a internação ocorre por precaução, para garantir uma recuperação adequada. Até o momento, não há previsão oficial de alta.
Agenda profissional não deve ser afetada
Mesmo com a internação, a expectativa é de que o problema de saúde não interfira nos compromissos profissionais da atriz. As gravações da novela A Nobreza do Amor, por exemplo, já tiveram sua primeira fase concluída anteriormente.
Na trama, Erika interpreta a personagem Niara, uma rainha africana e figura central na narrativa. Recentemente, ela também integrou o elenco do remake de Dona Beja, ampliando sua presença em produções de destaque.
Trajetória consolidada na TV e no streaming
Com uma carreira sólida na televisão, Erika Januza ganhou notoriedade em novelas como Em Família, Sol Nascente, O Outro Lado do Paraíso e Amor de Mãe.
A atriz também marcou presença em produções do streaming, como Arcanjo Renegado e Verdades Secretas 2, além de expandir sua atuação para o teatro e o cinema ao longo dos anos.
Recuperação e expectativa
A internação de Erika mobilizou fãs nas redes sociais, que enviaram mensagens de apoio e desejaram uma recuperação rápida.
Enquanto segue em observação médica, a expectativa é de que a atriz evolua bem e retome em breve sua rotina profissional.
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