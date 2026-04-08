Augusto Cury faz alerta sobre exaustão emocional no agro durante evento em Goiás
Psiquiatra defende gestão emocional no ambiente de liderança, alerta para o avanço dos transtornos mentais e cobra melhor comunicação do agro brasileiro no cenário internacional
“A vida é bela e breve. Precisamos refletir sobre que tipo de legado estamos deixando e qual relação temos com nossa própria história”. Foi com essa mensagem que o psiquiatra, professor e escritor Augusto Cury marcou a abertura da Tecnoshow Comigo 2026, no último domingo (6), em Rio Verde, Goiás, ao conduzir uma palestra sobre saúde mental no agro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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