Augusto Cury faz alerta sobre exaustão emocional no agro durante evento em Goiás

“A vida é bela e breve. Precisamos refletir sobre que tipo de legado estamos deixando e qual relação temos com nossa própria história”. Foi com essa mensagem que o psiquiatra, professor e escritor Augusto Cury marcou a abertura da Tecnoshow Comigo 2026, no último domingo (6), em Rio Verde, Goiás, ao conduzir uma palestra sobre saúde mental no agro.

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