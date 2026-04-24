Azeite brasileiro atinge nota máxima e é eleito o melhor do mundo

Em um feito histórico para a agricultura brasileira, o azeite Estância das Oliveiras Frantoio, produzido em Viamão, no Rio Grande do Sul, conquistou o prêmio máximo no European International Olive Oil Competition (EIOOC) 2026. O rótulo venceu o “Best in Show” — o melhor entre todos os competidores —, e atingiu a pontuação perfeita de 100/100, uma marca descrita pela organização como extremamente rara.

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