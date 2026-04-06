Bolsa família de abril vai ser adiantado? veja datas, mudanças e valores

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a abril de 2026 começam no dia 16 e seguem até o dia 30. O cronograma, portanto, organiza os repasses conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).

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O benefício garante valor mínimo de R$ 600. Além disso, o programa inclui adicionais conforme o perfil familiar. Dessa forma, famílias com crianças de até 6 anos recebem R$ 150 por criança. Ao mesmo tempo, gestantes e jovens de 7 a 17 anos contam com adicional de R$ 50.

A consulta aos valores estará disponível a partir do dia 7 de abril. Nesse sentido, os beneficiários podem acessar as informações por meio do aplicativo Caixa Tem. Assim, o sistema permite verificar os valores atualizados antes do início dos pagamentos.

O calendário segue os últimos 10 dias úteis do mês. Dessa maneira, os depósitos ocorrem de forma escalonada. O pagamento começa no dia 16 de abril para quem possui NIS final 1. Em seguida, recebem os beneficiários com final 2 no dia 17.

Posteriormente, o cronograma continua no dia 20 para NIS final 3. Já os pagamentos para finais 4 e 5 ocorrem nos dias 22 e 23, respectivamente. Além disso, os beneficiários com final 6 recebem no dia 24.

Na sequência, o calendário avança para o dia 27, quando recebem aqueles com NIS final 7. Já os finais 8 e 9 recebem nos dias 28 e 29. Por fim, o pagamento se encerra no dia 30 para os beneficiários com NIS final 0.

Antecipações

Além disso, o programa prevê situações específicas. Municípios em estado de emergência ou calamidade reconhecida podem receber antecipação. Nesse caso, todos os beneficiários recebem no primeiro dia do calendário, independentemente do NIS.

Para garantir o acesso ao benefício, os dados no Cadastro Único devem permanecer atualizados. Ao mesmo tempo, as famílias precisam cumprir exigências nas áreas de saúde e educação. Entre elas, destacam-se a vacinação e a frequência escolar.

Assim, o Bolsa Família mantém o cronograma organizado e amplia o acesso ao benefício. Dessa forma, o calendário de abril segue critérios definidos e garante a distribuição dos pagamentos ao longo do mês.