Botafogo vence Vasco de virada pelo Brasileirão na primeira derrota de Renato Gaúcho
Vasco e Botafogo fizeram um 'Clássico da Amizade' movimentado pela décima rodada do Brasileirão. Neste sábado, o time cruzmaltino saiu na frente do placar com David, mas sofreu a virada por 2 a 1, com gols de Villalba e Matheus Martins. A partida, válida pela décima rodada, foi realizada em São Januário, no Rio.
Com o resultado, o Vasco segue com 12 pontos e aparece na nona colocação. Esta foi a primeira derrota do técnico Renato Gaúcho, que tinha três vitórias e dois empates. Já o Botafogo chegou a 12 pontos, mas está em oitavo, pois tem uma vitória a mais do que o rival (4 a 3).
Os dois times arriscaram chutes de média distância no primeiro tempo, mas os goleiros estavam bem seguros. Júnior Santos chutou bem da meia-lua, mas em cima do goleiro Léo Jardim. Já o Vasco respondeu com Andrés Gómez, que chutou da esquerda para defesa de Raul.
Antes do intervalo, o Botafogo quase abriu o placar. Matheus Martins gingou bem dentro da área, na esquerda, e bateu com efeito, mas Léo Jardim voou para espalmar e salvar o Vasco.
Na volta para o segundo tempo, o Vasco perdeu um gol incrível. Após cruzamento da esquerda, Puma Rodríguez emendou um bonito chute cruzado, mas Raul espalmou. Tchê Tchê ficou com o rebote na pequena área, limpou a marcação, mas chutou para fora.
Aos 15, finalmente o gol saiu. Após troca de passes, Puma Rodríguez surpreendeu ao cruzar rasteiro da direita. A bola passou por todo mundo e David apareceu na segunda trave, completamente livre, para completar para o gol.
A vantagem durou apenas cinco minutos, pois o Botafogo empatou aos 20. Após cruzamento da esquerda, Villalba, mesmo com pouco ângulo, acertou uma bela cabeçada e pegou Léo Jardim desprevenido para deixar tudo igual.
O gol animou o Botafogo, que só não virou porque Léo Jardim defendeu chute de Danilo. Mas aos 33, Matheus Martins colocou o time visitante na frente. Ele recebeu na quina esquerda da área e acertou um chute no ângulo oposto: um golaço, sem chance para Léo Jardim.
O Vasco até respondeu com boa chegada pela direita. Puma cruzou e Nuno Moreira, livre de marcação na pequena área, cabeceou de forma muito estranha e mandou para fora, longe do gol, perdendo grande oportunidade.
Ambos os times voltam a campo no meio de semana para a estreia da Copa Sul-Americana. Na terça-feira, às 19h, o Vasco visita o Barracas Central, da Argentina. Na quinta, às 19h, o Botafogo recebe o Caracas, da Venezuela, no Nilton Santos.
Pela 11ª rodada do Brasileirão, o Vasco entra em campo no sábado (11), às 16h30, diante do Remo, no Mangueirão, em Belém (PA). No domingo, às 16h, é a vez do Botafogo duelar com o Coritiba no Nilton Santos.
FICHA TÉCNICA
VASCO 1 X 2 BOTAFOGO
VASCO – Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes, Tchê Tchê (Nuno Moreira) e Johan Rojas (Marino Hinestroza); David (Spinelli) e Andrés Gómez. Técnico: Renato Gaúcho.
BOTAFOGO – Raul; Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles (Caio Roque); Allan (Newton), Edenílson (Montoro) e Danilo; Matheus Martins, Júnior Santos (Villalba) e Arthur Cabral (Kadir). Técnico: Rodrigo Bellão (interino).
GOLS – David, aos 15, Villalba, aos 20, e Matheus Martins, aos 33 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS – Saldivia (Vasco). Raul, Ferraresi e Júnior Santos (Botafogo).
ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).
PÚBLICO – 19.369 pagantes (20.072 presentes).
RENDA – R$ 1.385.294,00.
LOCAL – São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).
Estadao Conteudo
