BR 101 será interditada em Anchieta para detonação nesta terça (14)

Motoristas que trafegam pela BR 101 Sul devem ficar atentos. A concessionária responsável pela rodovia interditará totalmente o tráfego no km 369,130, em Anchieta, nesta terça-feira (14), às 14h, para a realização de detonação controlada de rochas. O bloqueio ocorrerá nos dois sentidos (Norte e Sul) e terá duração estimada de 20 minutos.

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A Ecovias Capixaba executa a operação como parte das obras de duplicação da BR 101 Sul. Durante o período, as equipes realizarão todos os procedimentos de segurança, a detonação, a inspeção da área e, em seguida, a liberação da pista após a limpeza.

Caso necessário, a concessionária poderá adotar o sistema de pare e siga até a normalização do tráfego.

A intervenção integra as etapas técnicas do Subtrecho G, entre os quilômetros 357,690 e 373,700, no segmento que liga Anchieta a Iconha.

A previsão de conclusão desse trecho das obras é até o final de 2026. Para a atividade, as equipes utilizarão a técnica de fragmentação controlada, conhecida como detonação a frio, que apresenta baixo impacto e reduz o risco de projeção de materiais. Nesta fase, será movimentado um volume aproximado de 120,25 metros cúbicos de rocha.

No entanto, em caso de chuva ou condições climáticas desfavoráveis, a concessionária poderá cancelar e reagendar a operação por segurança.

Por isso, a orientação é que os motoristas planejem seus deslocamentos com antecedência e redobrem a atenção ao passar pela região, respeitando a sinalização e as instruções das equipes no local.