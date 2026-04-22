BR-101 terá bloqueios quinta e sexta para içamento de vigas em Anchieta
BR-101 terá bloqueios em Anchieta para içamento de vigas nos dias 23 e 24; motoristas devem redobrar atenção.
A Ecovias Capixaba realiza, nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24), uma operação para içamento de vigas na BR-101, no km 367,4, em Anchieta. A atividade integra as obras de duplicação da rodovia e exige intervenções no tráfego, com sistema Pare e Siga e bloqueios temporários nos dois sentidos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante a operação, equipes vão instalar vigas longarinas na nova ponte sobre o Rio Itaperorama e reforçar a estrutura da ponte já existente. Na nova travessia, serão posicionadas quatro vigas com cerca de 35,8 metros e 69 toneladas cada. Já na ponte atual, será içada uma peça de aproximadamente 35 metros e 112 toneladas, destinada à ampliação da estrutura.
Para garantir a segurança, a concessionária programou interrupções pontuais. No caso da ponte nova, os bloqueios devem durar entre cinco e dez minutos por operação. Já na intervenção da ponte existente, o bloqueio total pode chegar a até 30 minutos, devido à complexidade da atividade.
A operação mobiliza quatro guindastes de grande porte — dois de 250 toneladas e outros de 300 e 500 toneladas — além de carretas especiais para o transporte das peças. Cerca de 40 profissionais participam diretamente dos trabalhos, entre equipes de engenharia, operação e segurança.
Segundo a concessionária, toda a ação segue protocolos rigorosos de segurança. Ainda assim, motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pelo trecho, respeitar a sinalização e seguir as orientações das equipes. Em caso de chuva ou condições climáticas adversas, a operação poderá ser reprogramada.
As intervenções fazem parte do pacote de melhorias na BR-101, que busca ampliar a capacidade da via entre Anchieta e Iconha, aumentando a segurança viária e o conforto dos usuários.
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