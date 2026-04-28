Brasil clona primeiro porco da América Latina para criar órgãos humanos

Pesquisadores vinculados ao Centro de Ciência para o Desenvolvimento em Xenotransplante (XenoBR), da Universidade de São Paulo (USP), obtiveram o primeiro porco clonado do Brasil e da América Latina. O nascimento do animal, registrado no fim de março, ocorreu em um laboratório do Instituto de Zootecnia da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (IZ-Apta), em Piracicaba, no interior de São Paulo.

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