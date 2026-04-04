Briga termina em disparos e dois conduzidos pela polícia em Castelo

Uma ocorrência de disparos de arma de fogo em Castelo, no Sul do Espírito Santo, terminou com a apreensão de um revólver calibre .32 e a condução de dois homens à delegacia.

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O caso foi registrado por volta das 19h30 no bairro Pouso Alto, em Castelo, após acionamento via 190 informando que um homem havia sido alvo de disparos.

Durante buscas pelo suspeito, policiais localizaram um casal nas proximidades da sede da 3ª Companhia do 9º Batalhão. Ao realizar a abordagem, os militares perceberam um volume na cintura do homem e encontraram um revólver calibre .32 da marca Taurus. A arma estava carregada com quatro munições, sendo duas intactas e duas já deflagradas.

Segundo relato de uma mulher envolvida na ocorrência, os disparos teriam sido efetuados para defendê-la de seu ex-companheiro, contra quem possui medida protetiva. De acordo com a versão apresentada, o homem teria invadido a residência e tentado arrombar o portão utilizando um facão.

A mulher também afirmou ter sido agredida ao tentar impedir que o ex-companheiro levasse os filhos do casal, sofrendo um ferimento no braço.

Os policiais foram até a residência e constataram danos no portão que seriam compatíveis com golpes de facão.

Diante da situação, os dois homens foram conduzidos para a 7ª Delegacia Regional. Um deles foi encaminhado por descumprimento de medida protetiva e suspeita de violência doméstica. O outro foi conduzido por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

O revólver apreendido foi testado pelos policiais, que confirmaram o pleno funcionamento do armamento. Todos os envolvidos foram apresentados à autoridade policial sem lesões e com os direitos preservados.