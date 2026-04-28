Bruno Kambara traz ao mercado americano um framework para encurtar o ciclo de lançamento de produtos

No competitivo cenário corporativo dos Estados Unidos, a distância entre a ideia inovadora e o produto que chega ao mercado continua sendo um dos maiores desafios para as empresas. Com o setor de Enterprise SaaS projetado para alcançar US$ 608,4 bilhões até 2033 e a gestão do ciclo de vida de produtos (PLM) crescendo a uma taxa anual de 10,6%, a capacidade de tomar decisões rápidas e alinhadas tornou-se essencial para manter a competitividade.

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É nesse contexto que Bruno Kambara irá começar a atuar no mercado americano. Por meio da Bubble Solutions, o profissional, conhecido por sua passagem por projetos de grande visibilidade no Brasil, levará uma abordagem que integra design estratégico, governança e eficiência operacional.

Bruno defende que o design não pode mais ser tratado como uma etapa isolada ou puramente estética. Sua metodologia busca encurtar o caminho entre a concepção inicial e o lançamento final, reduzindo desperdícios causados por desalinhamentos entre equipes de engenharia, marketing e comercial. O foco está em criar processos mais ágeis, com validação antecipada e prototipagem rápida, para que cada investimento em desenvolvimento gere retorno mais concreto.

Um dos pilares do seu trabalho será ajudar lideranças executivas a institucionalizarem a governança do design. Em vez de decisões baseadas apenas em intuição, o framework proposto por Bruno incluirá indicadores claros e mensuráveis que permitirão os diretores a avaliarem os impactos reais das escolhas dos produtos na satisfação do cliente e na fidelização. Essa visão ganha ainda mais relevância em setores regulados e no varejo, onde a consistência da experiência do usuário pode definir o sucesso ou o fracasso de uma nova oferta.

Além do suporte estratégico para empresas, Bruno Kambara planeja contribuir com a qualificação de profissionais locais. Através de workshops e programas de transferência de conhecimento, a Bubble Solutions pretende disseminar metodologias já validadas em projetos internacionais, ajudando equipes americanas a ganharem autonomia e reduzirem a dependência de consultorias externas.

Com uma carreira construída sobre a premissa de que bom design é, acima de tudo, bom negócio, Bruno chegará aos Estados Unidos em um momento em que muitas corporações buscam exatamente isso: mais agilidade, menos desperdício e maior alinhamento entre inovação técnica e o que o consumidor realmente valoriza.