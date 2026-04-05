Cachoeiro ganha tecnologia inédita para recuperação ortopédica

A reabilitação ortopédica em Cachoeiro ganhou um novo recurso tecnológico que promete melhorar a recuperação de pacientes no pós-operatório. A Unimed Sul Capixaba incorporou o equipamento de Movimento Passivo Contínuo (CPM), ampliando as opções de tratamento na região.

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Com a novidade, o hospital se torna o único do Sul do Espírito Santo a oferecer essa tecnologia já no período pós-operatório imediato. Dessa forma, a unidade reforça a estratégia de qualificar a assistência e melhorar os resultados clínicos.

O CPM permite a movimentação automática de articulações, como joelho e quadril, sem exigir esforço do paciente. Além disso, o equipamento atua desde os primeiros momentos após a cirurgia, o que contribui diretamente para uma recuperação mais segura.

Reabilitação ortopédica em Cachoeiro ganha reforço tecnológico

O uso do equipamento favorece o ganho de amplitude de movimento e reduz a rigidez articular. Ao mesmo tempo, ajuda a prevenir complicações comuns após procedimentos cirúrgicos.

Além disso, a tecnologia auxilia na redução de dor e edema, fatores que impactam diretamente na evolução clínica. Com isso, o CPM se torna um aliado importante no processo fisioterapêutico.

Segundo o diretor de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba, Cláudio Vinicius Menezes de Brito, a chegada do equipamento representa um avanço significativo na linha de cuidado ortopédico.

De acordo com ele, a tecnologia amplia a capacidade de atendimento e permite intervenções mais precoces. Consequentemente, essas ações influenciam diretamente na recuperação funcional dos pacientes.

A iniciativa também reforça o compromisso da cooperativa com a inovação na área da saúde. Além disso, evidencia o investimento em soluções que melhoram a experiência do paciente durante o tratamento.

A reabilitação ortopédica em Cachoeiro passa a contar com um recurso que une tecnologia e cuidado. A expectativa é de que o equipamento contribua para acelerar a recuperação e reduzir o tempo de internação.