Cachoeiro terá policiamento reforçado para show de Roberto Carlos

A Polícia Militar do Espírito Santo iniciou, nesta quinta-feira (16), um esquema especial de segurança em Cachoeiro de Itapemirim. A ação segue até domingo, dia do show de Roberto Carlos, e prevê reforço no policiamento em diversos pontos da cidade.

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De acordo com o comandante do 9º Batalhão, tenente-coronel Nério, a operação contará com estratégias específicas para garantir a segurança da população e dos visitantes. Além disso, o foco será ampliar a presença policial em áreas de maior circulação, sobretudo durante os eventos programados.

Segundo o comandante, a partir desta quinta-feira, o policiamento já atua com esquema diferenciado nos eventos realizados na região da Linha Vermelha. Dessa forma, a presença policial se intensifica para prevenir ocorrências e garantir maior tranquilidade ao público.

Além disso, as equipes foram distribuídas estrategicamente para cobrir pontos de maior fluxo, o que contribui para uma resposta mais rápida em caso de necessidade.

Mais de 25 pontos extras e fiscalização intensificada

Já no sábado e no domingo, o esquema será ampliado. A Polícia Militar manterá mais de 25 pontos extras de policiamento, com atenção especial à rede hoteleira, bares e restaurantes da cidade.

Além disso, a corporação realizará operações de Lei Seca e blitzes de trânsito. Essas ações visam coibir infrações e aumentar a segurança viária durante o período de maior movimentação.

O planejamento também inclui operações de saturação com reforço de forças táticas de toda a região sul do estado. Paralelamente, equipes de inteligência atuarão no mapeamento de áreas de risco, o que permite direcionar o policiamento de forma mais eficiente.

Segundo o tenente-coronel Nério, a integração entre as equipes operacionais e de inteligência é fundamental para antecipar situações e garantir a ordem pública.

Segurança reforçada para moradores e turistas

Com a expectativa de grande público para o show de Roberto Carlos, o esquema busca assegurar tranquilidade tanto para moradores quanto para visitantes. Portanto, a atuação preventiva e o aumento do efetivo devem contribuir para um ambiente mais seguro durante todo o período.

A Polícia Militar reforça que seguirá atuando de forma intensiva até o encerramento das atividades no domingo.