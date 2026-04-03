Cachoeiro vira referência na venda de chocolates artesanais no Sul do ES

O mercado de chocolates artesanais apresenta um crescimento sólido no Sul do Espírito Santo. Atualmente, a região amplia sua participação tanto na produção de matéria-prima quanto na venda direta ao consumidor.

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De acordo com dados do Senar-ES, o município de Cachoeiro de Itapemirim ocupa uma posição estratégica nesse cenário. A cidade se consolidou como um dos principais centros de comercialização e consumo de derivados do cacau em toda a porção sul capixaba.

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Nesse contexto, a diversidade de produtos atrai o público local. Os fabricantes oferecem chocolates artesanais em formatos variados, como barras, ovos de chocolate e versões em pó. Além de Cachoeiro de Itapemirim, o município litorâneo de Piúma também apresenta um desempenho relevante no escoamento dessa produção regional.

A expansão da produção no Sul

Historicamente, o Norte do estado, liderado por Linhares, detém o título de maior produtor de cacau. Contudo, o panorama agrícola está mudando. O Sul do Espírito Santo investe agora na expansão das lavouras.

Municípios como Iconha, por exemplo, recebem novas mudas de cacau constantemente. Essa iniciativa visa incentivar o cultivo local e fortalecer a economia das cidades vizinhas.

Nesse sentido, essa movimentação favorece a agricultura familiar. Marcas regionais, a exemplo da “Família Rosa”, ganham visibilidade e conquistam o paladar dos moradores. Essas iniciativas impulsionam o consumo de itens fabricados de forma artesanal, valorizando a origem do produto e o trabalho do campo.

Referência em comercialização

Embora os órgãos oficiais ainda não possuam um levantamento específico sobre o consumo per capita por cidade, os indicadores de mercado são claros. Cachoeiro de Itapemirim aparece como o ponto de referência fundamental para a comercialização desses produtos.

O fluxo comercial da cidade movimenta a economia regional e conecta o produtor rural ao consumidor final. Portanto, o setor de chocolates artesanais no Espírito Santo vive um momento de descentralização positiva. O investimento em novas áreas de plantio e o fortalecimento das marcas locais garantem um futuro promissor para a cacauicultura no sul do esta