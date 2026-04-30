Cafeicultura concentra casos de trabalho irregular no ES, aponta MTE
Divulgada pelo Ministério do Trabalho, a lista é um documento público que tem o objetivo de dar visibilidade aos resultados das fiscalizações de combate ao trabalho escravo.
O Governo Federal atualizou, no começo de abril, a chamada “lista suja”. Divulgada pelo Ministério do Trabalho, a lista é um documento público que tem o objetivo de dar visibilidade aos resultados das fiscalizações de combate ao trabalho escravo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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