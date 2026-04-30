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Cafeicultura concentra casos de trabalho irregular no ES, aponta MTE

Divulgada pelo Ministério do Trabalho, a lista é um documento público que tem o objetivo de dar visibilidade aos resultados das fiscalizações de combate ao trabalho escravo.

Foto: br.freepik.com

O Governo Federal atualizou, no começo de abril, a chamada lista suja. Divulgada pelo Ministério do Trabalho, a lista é um documento público que tem o objetivo de dar visibilidade aos resultados das fiscalizações de combate ao trabalho escravo.

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