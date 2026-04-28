Calor domina o ES e litoral pode ter chuva rápida

O Espírito Santo terá uma terça-feira marcada por calor intenso e tempo firme na maior parte do estado. No entanto, os ventos úmidos vindos do mar provocam chuva rápida pela manhã no litoral nordeste. Ao longo do dia, as nuvens se dissipam e o sol volta a aparecer.

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Nas demais regiões capixabas, o tempo segue estável. O céu fica parcialmente nublado, mas não há previsão de chuva. Além disso, as temperaturas permanecem elevadas em todo o território. Por outro lado, a umidade relativa do ar tende a cair nas regiões sul, norte e noroeste, o que exige atenção da população.

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Na Grande Vitória, o sol predomina entre poucas nuvens. Não chove, e o vento sopra de forma fraca a moderada no litoral. Os termômetros variam entre 23 °C e 36 °C, mantendo o clima quente durante todo o dia.

Já na Região Sul, o tempo continua aberto. O sol aparece com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 19 °C e 36 °C. Enquanto isso, nas regiões mais altas, os índices variam de 16 °C a 31 °C.

Outras regiões

Na Região Serrana, o cenário se repete. O sol predomina e não há expectativa de chuva. Nas áreas mais baixas, a mínima chega a 18 °C e a máxima a 32 °C. Já nas regiões mais elevadas, os termômetros marcam entre 15 °C e 30 °C.

No Norte do estado, o dia será de sol entre poucas nuvens. Não chove, e o calor se intensifica. As temperaturas variam de 21 °C a 38 °C, sendo uma das regiões mais quentes do estado.

No Noroeste, o tempo também segue firme. O sol predomina, e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 21 °C e 35 °C. Em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima é de 20 °C e a máxima chega a 33 °C.

Por fim, na Região Nordeste, a manhã começa com chuva rápida. Contudo, ao longo do dia, o céu abre e o sol volta a predominar. As temperaturas ficam entre 22 °C e 34 °C.