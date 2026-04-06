Caminhão com granito tomba e afeta trânsito em Cachoeiro
Caminhão carregado com granito tombou na ES-482, em Cachoeiro. Não houve feridos, mas carga se espalhou e trânsito exige atenção.
Um caminhão carregado com chapas de granito tombou na tarde desta segunda-feira (6), na localidade de Morro Grande, na ES-482, em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Apesar do impacto, não houve registro de feridos. No entanto, a carga se espalhou pela pista, o que exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela região.
O tombamento afetou parcialmente o fluxo de veículos. Por isso, o trânsito segue lento no trecho. Motoristas devem reduzir a velocidade e respeitar a sinalização até a completa liberação da via.
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