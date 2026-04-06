Segurança

Caminhão com granito tomba e afeta trânsito em Cachoeiro

Caminhão carregado com granito tombou na ES-482, em Cachoeiro. Não houve feridos, mas carga se espalhou e trânsito exige atenção.

Foto: Divulgação

Um caminhão carregado com chapas de granito tombou na tarde desta segunda-feira (6), na localidade de Morro Grande, na ES-482, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Apesar do impacto, não houve registro de feridos. No entanto, a carga se espalhou pela pista, o que exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela região.

O tombamento afetou parcialmente o fluxo de veículos. Por isso, o trânsito segue lento no trecho. Motoristas devem reduzir a velocidade e respeitar a sinalização até a completa liberação da via.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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