Cão farejador ajuda PM a apreender drogas em Marataízes

Uma ação da Força Tática resultou na apreensão de grande quantidade de drogas na localidade de Graúna, em Marataízes, nesta quarta-feira (30). A operação contou com o apoio da equipe K9, que utilizou a cadela policial Kyara para localizar os entorpecentes.

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Durante a atuação conjunta com a Força Tática da 9ª Companhia Independente, os policiais realizaram buscas na região. Com o auxílio do cão farejador, a equipe encontrou os materiais escondidos, o que reforçou a eficácia do emprego de animais em operações de combate ao tráfico.

Ao final da ação, os militares apreenderam 114 pinos de cocaína, 112 pedras de crack, 61 tiras de maconha e cerca de 50 gramas da mesma substância. Todo o material foi recolhido e encaminhado pelas equipes para os procedimentos legais cabíveis.

A ocorrência integra as ações de reforço à segurança no município, com foco no combate ao tráfico de drogas e na retirada de entorpecentes de circulação.