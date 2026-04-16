Carambola pode causar intoxicação e até morte em grupos de risco
A carambola, fruta comum em quintais e feiras brasileiras, pode representar riscos importantes à saúde em alguns casos.
A carambola, fruta comum em quintais e feiras brasileiras, pode representar riscos importantes à saúde em alguns casos. O alerta é da nutricionista Maria Luiz Secco, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e doutoranda em Alimentos e Nutrição pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Segundo ela, a fruta contém uma neurotoxina capaz de provocar sintomas graves em pessoas com diabetes ou doenças renais, além de favorecer a formação de cálculos renais quando consumida em excesso.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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