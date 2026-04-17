Carreta tombada provoca trânsito complexo desde cedo em Cachoeiro

Uma carreta tombada na manhã desta sexta-feira (17) tem causado trânsito complexo desde as primeiras horas do dia na Rodovia do Gavião, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

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O acidente deixou três pessoas feridas. De acordo com as informações iniciais, o motorista do veículo e duas crianças que estavam na cabine sofreram ferimentos leves, apesar do impacto.

Desde então, o veículo permanece tombado na via, o que tem dificultado o fluxo de veículos e provocado retenções no trecho. Motoristas que passam pela região enfrentam lentidão e precisam redobrar a atenção. As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas. As autoridades devem apurar o caso.