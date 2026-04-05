Casa usada para armazenar drogas e armas é alvo de ação da PM em Cachoeiro

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de arma de fogo, munições e uma grande quantidade de drogas em uma residência utilizada para o tráfico no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi registrada neste sábado (4).

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De acordo com informações da corporação, equipes da Força Tática receberam denúncias de que uma casa localizada na rua Illa Coco Fonseca estaria sendo utilizada como ponto de armazenamento de entorpecentes e armas de fogo.

Diante das informações, os policiais se deslocaram até o endereço indicado, no bairro Bela Vista, para averiguar a situação.

Durante as buscas no imóvel, os militares localizaram diversos materiais relacionados à atividade criminosa. Entre os itens apreendidos estava um revólver calibre .32 S&W, além de cinco munições calibre .32 S&W Long e uma munição calibre .32 S&W Auto.

No mesmo local, os policiais também encontraram uma quantidade significativa de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 570 gramas de cocaína em porção, além de 58 pinos da droga, totalizando cerca de 100 gramas, e 16 unidades de PAC, que juntas somavam aproximadamente 10 gramas.

Além das drogas, os militares apreenderam uma balança de precisão e um pacote de pinos vazios, materiais comumente utilizados para fracionar e embalar entorpecentes para comercialização.

Apesar da grande quantidade de materiais ilícitos encontrados, nenhum suspeito foi localizado no momento da ação, e não houve conduzidos à delegacia.

Todo o material apreendido foi recolhido pelos policiais militares e encaminhado para a delegacia da região, onde a ocorrência foi registrada e seguirá sob investigação das autoridades competentes.